Kışlık yemler için kollar sıvandı

İHA

Yozgat’ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin vazgeçilmez ürünü mısır silajında hasat başladı. Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında da çiftçiler, hayvanların kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları biçmeye başladı. Çiftçiler, özellikle süt veriminde önemli artış sağlayan ve besin değeri yüksek olan silajlık mısırın hasadı için yoğun mesai harcıyor.



Araplı kasabasında 20 yıldır çiftçilikle uğraşan 45 yaşındaki Adem Göçer, “Bu yıl mısır hasadımızı yaptık, verimimiz çok güzel. Dönümünden 6-7 ton mısır elde ettik. Mısır üretiminde sulama çok önemli, mahsul yeterince sulanırsa verim de o kadar yüksek oluyor. Depolama işlemi de çok önemli. Depolamada sıkıştırılması ve üzerinin kapatılmasına dikkat edilmesi gerekir. Yoksa küf yapıyor, bu da hastalıklara neden oluyor, buzağı ölümlerine neden oluyor. Önümüzdeki yıllarda sulamayla birlikte verimimizin daha da bol olacağına inanıyorum.” dedi.



Mısır silajının hayvanların et ve süt veriminde faydalı olduğunu da söyleyen Göçer, “Silajın bize çok büyük avantajları var. Hayvanlarımızın kışlık yemlerini hazırlıyoruz. Yem maliyetleri yüksek olduğu için yemimizi kendimiz üretiyoruz. Hayvancılık güzel iş, kendi yemimizi kendimiz yaptığımız da daha da güzel oluyor. Hayvanlarımız için kış hazırlıklarımız devam ediyor.” şeklinde konuştu.