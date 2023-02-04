4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 110 rakımlı olan ve kısmen buz tutan Buldan Yayla Gölü'nün keyfini kazlar çıkardı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:22
Takip Et

Kısmen buz tutan Buldan Yayla Gölü'nün keyfini kazlar çıkardı

Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
+
Aa
-

Doğa harikası Buldan Yayla Gölü havaların eksi derecelere düşmesi sonucunda kısmen buz tuttu. Denizden yüksekliği 1150 metre olan ve yüzölçümü 466,5 dekar olan Buldan Yayla Gölünün adeta simgelerinden olan nilüferleriyle birlikte kaz ile ördekler, donan buz tabakalarında görsel şovlarını yaptı. Kuraklık neticesinde suyu oldukça azalan gölün, tekrar yağan kar ve yağmur sularıyla dolması yöre halkı kadar doğada yaşayan hayvanları da mutlu etti. Kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, Buldan Yayla Gölü ilçenin yeraltı ve yerüstü sularını beslediğini dile getirdi.



Göle gelen ziyaretçiler ve fotoğraf meraklıları doğal güzellikleri seyrederken, hayvanlarında beslenmeleri için yem bırakmayı ihmal etmediler. Buldan Yayla Gölü ve çevresinde yabani tavşan, domuz, oklu kirpi, porsuk, yeşilbaş ördek, ak pelikan, sakar meke gibi yabani hayvanlarla birlikte iki çeşidi endemik olmak üzere 95 bitki grubu da yaşıyor. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
1
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
2
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
4
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
5
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
6
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
7
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.