Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?

Özge Özacar, Cem Gelinoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kısmet dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kısmet dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?

Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?

Fox TV’de yayınlanacak olan Kısmet dizisinde başrolleri Özge Özacar, Cem Gelinoğlu paylaşıyor. Peki, Kısmet dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?

KISMET 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Özge Özacar, Cem Gelinoğlu’nun başrollerinde olduğu Kısmet dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kısmet 30 Haziran Cuma günü Fox TV’de yayınlanacak.

KISMET KONUSU NEDİR?

İzleyiciyi hem güldürecek hem de duygulandıracak olan Kısmet dizisi, Avukat Doğan ve güzel komşusu Melike'nin 5 yaşından beri kavuşmak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

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