Kısmet 9 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?

Fox TV’de yayınlanan Kısmet dizisinde başrolleri Özge Özacar, Cem Gelinoğlu paylaşıyor. Peki, Kısmet dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?

KISMET 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Özge Özacar, Cem Gelinoğlu’nun başrollerinde olduğu Kısmet dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kısmet 9. bölümü 18 Ağustos Cuma Fox TV’de yayınlanacak.

KISMET KONUSU NEDİR?

İzleyiciyi hem güldürecek hem de duygulandıracak olan Kısmet dizisi, Avukat Doğan ve güzel komşusu Melike'nin 5 yaşından beri kavuşmak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

KISMET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kısmet dizisinin oyuncuları arasında; Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz ve Naz Öngen yer alıyor.