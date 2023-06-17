Fox TV’de yayınlanacak olan Kısmet dizisinde başrolleri Özge Özacar, Cem Gelinoğlu paylaşıyor. Peki, Kısmet dizisi 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?

KISMET 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Özge Özacar, Cem Gelinoğlu’nun başrollerinde olduğu Kısmet dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kısmet 23 Haziran Cuma günü Fox TV’de yayınlanacak.

KISMET KONUSU NEDİR?

İzleyiciyi hem güldürecek hem de duygulandıracak olan Kısmet dizisi, Avukat Doğan ve güzel komşusu Melike'nin 5 yaşından beri kavuşmak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

KISMET OYUNCU KADROSU

Kısmet dizisinin başrollerinde Özge Özacar ve Cem Gelinoğlu bulunurken oyuncu kadrosunda ise Serdar Orçin, Lale Mansur, Kerem Kupacı, Canan Adıgüzel, Arif Pişkin, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Nebi Tolga Yılmaz, Gökçe Şen gibi isimler de yer alıyor.