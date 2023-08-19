Kısmet dizisi final mi yapıyor? Kısmet final fragmanı yayınlandı mı?

Özge Özacar, Cem Gelinoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kısmet dizisi 10. bölümde final yapması planlanıyor. Kısmet dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kısmet dizisi final mi yapıyor? Kısmet final fragmanı yayınlandı mı?

Kısmet dizisi final mi yapıyor? Kısmet final fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV’de yayınlanan Kısmet dizisinde başrolleri Özge Özacar, Cem Gelinoğlu paylaşıyor. Kısmet dizisinin 10. bölümde final yapacak. Peki, Kısmet dizisi final mi yapıyor? Kısmet final fragmanı yayınlandı mı?

KISMET FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Özge Özacar, Cem Gelinoğlu’nun başrollerinde olduğu Kısmet dizisinin final fragmanı yayınlandı.

Kısmet 10. bölümüyle 25 Ağustos Cuma Fox TV’de ekranlara veda edecek.

KISMET KONUSU NEDİR?

İzleyiciyi hem güldürecek hem de duygulandıracak olan Kısmet dizisi, Avukat Doğan ve güzel komşusu Melike'nin 5 yaşından beri kavuşmak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

KISMET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kısmet dizisinin oyuncuları arasında; Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz ve Naz Öngen yer alıyor.

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