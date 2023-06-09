Kısmet dizisi konusu nedir? Kısmet ne zaman başlıyor?

Fox TV ekranlarında yaz döneminde başlaması planlanan Kısmet dizisinde başrolleri Özge Özacar, Cem Gelinoğlu, Lale Mansur gibi isimler paylaşıyor. Peki, Kısmet dizisi konusu nedir? Kısmet ne zaman başlıyor?

Kısmet dizisi konusu nedir? Kısmet ne zaman başlıyor?

Özge Özacar, Cem Gelinoğlu’nun başrollerinde yer aldığı kısmet dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Yaz döneminde başlayacak olan dizi Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Kısmet dizisi konusu nedir? Kısmet ne zaman başlıyor?

KISMET KONUSU NEDİR?

İzleyiciyi hem güldürecek hem de duygulandıracak olan Kısmet dizisi, Avukat Doğan ve güzel komşusu Melike'nin 5 yaşından beri kavuşmak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

KISMET FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fox Tv’de yayınlanacak Kısmet dizisinden ilk fragman geldi.

İzleyiciyi hem güldürecek hem de duygulandıracak olan bu romantik- komedi dizisinin yayın tarihi ise belli oldu.

Çekimleri İstanbul'da Balat ve Beyoğlu'nda gerçekleşen Kısmet dizisinin ilk tanıtım fragmanı da sosyal medyada büyük ses getirdi.

KISMET NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kısmet dizisi 16 Haziran Cuma günü ilk bölümüyle Fox TV’de başlıyor.

KISMET OYUNCU KADROSU

Kısmet dizisinin başrollerinde Özge Özacar ve Cem Gelinoğlu bulunurken oyuncu kadrosunda ise Serdar Orçin, Lale Mansur, Kerem Kupacı, Canan Adıgüzel, Arif Pişkin, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Nebi Tolga Yılmaz, Gökçe Şen gibi isimler de yer alıyor.

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