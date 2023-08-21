Kısmet dizisinin yıldızı çember içinde dans ederken yere çakıldı

Evinde tavana asılı çemberin içinde dans eden Kısmet dizisinin başrol oyuncusu Ece Yaşar, dengesini kaybederek yere düştü.

Kısmet dizisinin yıldızı çember içinde dans ederken yere çakıldı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kısmet dizisinin başrol oyuncularından Ece Yaşar, evinde çember içinde dans etmek isterken yere çakıldı.

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"USTURUPLU DÜŞTÜM"

Oyunculuğun yanı sıra dansa merakı olan Ece Yaşar, evinde tavana asılı olan çemberin içinde dans ediyor. Zaman zaman Instagram hesabından dans videolarını yayınlayan oyuncu, son olarak çemberin içinden düştüğü anı paylaştı.

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Bir anda kendini yerde bulan oyuncu o anları "Gayet iyiyim. Göründüğünden daha usturuplu düştüm. Gereken dersler alındı. Çakıl fişek gibi kaçtı. Zibidi iyi misin demek yok" dedi.

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