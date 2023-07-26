Kısmet yeni bölüm ne zaman? Kısmet 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özge Özacar, Cem Gelinoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kısmet dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kısmet yeni bölüm ne zaman? Kısmet 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kısmet yeni bölüm ne zaman? Kısmet 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV’de yayınlanacak olan Kısmet dizisinde başrolleri Özge Özacar, Cem Gelinoğlu paylaşıyor. Peki, Kısmet yeni bölüm ne zaman? Kısmet 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KISMET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Özge Özacar, Cem Gelinoğlu’nun başrollerinde olduğu Kısmet dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmet yeni bölümü 28 Temmuz Cuma günü Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

KISMET KONUSU NEDİR?

İzleyiciyi hem güldürecek hem de duygulandıracak olan Kısmet dizisi, Avukat Doğan ve güzel komşusu Melike'nin 5 yaşından beri kavuşmak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

KISMET OYUNCU KADROSU

Kısmet dizisinin oyuncuları arasında; Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz ve Naz Öngen yer alıyor.

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