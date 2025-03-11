Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan kötü haber! Estetik operasyonlarıyla dikkat çekmişti

Geçirdiği estetik işlemleri ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Yarışma programıyla adını duyuran Ayanoğlu, kişisel sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında hayranlarını üzen açıklamada bulundu.

“GÖĞSÜMDE KİTLE TESPİT ETMİŞTİM”

Göğsünde kitle bulunması nedeniyle ameliyat olduğunu söyleyen Cansel Ayanoğlu, hasta yatağından şu paylaşımı yaptı.

Öte yandan Cansel Ayanoğlu kadın hayranlarını uyararak yılda 1 kez doktora gidip muayene olmalarını istedi.

Ayanoğlu, "Bu sefer diğer ameliyatlarım gibi değildi diyorum. Göğsümde kitle tespit etmiştim, ameliyatla alındım. "Çok güzel geçti. Alınan kitle patolojiye gitti ve ailemde meme kanseri öyküsü olması beni korkutan oldu. "Lütfen kadınlarımız yılda 1 kez doktora gidip muayene olun. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda risk daha fazla. Erken tanı önemli."