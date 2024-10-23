Kısmetse Olur'da büyük aşk yaşamışlardı! Elif Nur Yel ile Sedat Polat ayrılığa daha fazla dayanamadı

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Kısmetse Olur'da büyük aşk yaşamışlardı! Elif Nur Yel ile Sedat Polat ayrılığa daha fazla dayanamadı

Öykü Serter'in sunumu ile YouTube’da ekrana gelen Kısmetse Olur'da büyük aşk yaşayan Elif Nur Yel ile Sedat Polat yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı. İkili geçtiğimiz gün ayrıldıklarını duyurmuştu. Çift daha fazla dayanamadı ve barıştılar.

Kısmetse Olur programına aşkları ile damga vuran Elif Nur Yel ile Sedat Polat yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı.

Yarışmanın ardından aşklarına dolu dizgin devam eden ikili geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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‘2 YILDIR SÜREN İLİŞKİMİZ BİTTİ’

Elif Nur Yel, Instagram kanalından yaptığı paylaşımda; "2 yıldır süren ilişkimiz bitti arkadaşlar. Daha fazla yorum, hiçbir şey görmek istemiyorum. Herkese seçtiği hayatında başarılar" ifadelerini kullanmıştı.

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BARIŞTILAR

Çift ayrılığa daha fazla dayanamadı. Elif Nur Yel, kişisel sosyal medya hesabından barıştıklarını ilan etti.

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