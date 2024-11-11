Kısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'ın son hali sosyal medyayı salladı

Düzenleme: Hande Karacan
Kısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'ın son hali sosyal medyayı salladı

Yakın bir arkadaşının ısrarı üzerine Popstar yarışmasına katılan Mehtap Yılmaz, yarışmada kendine özgü davranışlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Mehtap yarışmanın ardından zor günler geçirmiş, beynine pıhtı atması sonucu kısmı felç geçirmişti. Mehtap tüm zorlukları aştı son halini görenler tanıyamadı.

Popstar Alaturka yarışması ile hafızalara kazınan Mehtap, güçlü sesi ve sempatik tavırları ile herkesi kendisine büyülemişti.

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TÜM ELEMELERİ GEÇİP EN İYİLERİN ARASINA GİRMİŞTİ

Yakın bir arkadaşının ısrarı üzerine yarışmaya katılıp tüm elemelerden geçen Mehtap Yılmaz, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmıştı.

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SON HALİNİ GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Zor günleri geride bırakan Mehtap Yılmaz şimdi ise son haliyle gündem olmayı başardı. Konserlerine ara vermeden devam eden Popstar Mehtap 'Adana sahnem için hazırım' notu ile paylaştığı karelerine beğeni yağdı.

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İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Ünlü ismin son halini görenler tanıyamadı. İmaj değişikliğine giden ünlü isimin kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf karelerine beğeni ve yorum yağdı. Popstarın son hali çok beğenildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Mehtap Yılmaz'ın pozlarına 'çok güzel olmuşsun', 'tanıyamadım', 'bayıldım', 'bu ne güzellik', 'ismini görmesem tanımadım', 'Muhteşem olmuşsun saç ve makyaj harika' gibi yorumlarda bulundular.

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KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl evinde rahatsızlık yaşayarak hastaneye kaldırılan ünlü ismin beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmiş, günlerce yoğun bakımda kaldığı ortaya çıkmıştı.

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MEHTAP YILMAZ KİMDİR

Rize'de dünyaya gelen ünlü isimin çocukluğu Artvin'de geçti. Maddi zorluklar nedeniyle anne baba boşanmış, iki kardeş anneye iki kardeşinde babaya verildiği ortaya çıkmıştı. Yeniden evlenmek isteyen babanın yanındaki iki kardeş de annelerinin yanına yerleşti.

Mehtap Yılmaz’ın hayatı gittiği bir restoranda değişti. Gittikleri restoranda şarkı söyleyen Mehtap’ın sesi çok beğenildi. Restoranın sahibinden iş teklifi geldi. Liseyi dışarıdan bitirmeye çalışan Mehtap, diğer bir yandan ise sekreterlik yaparak geçimini sağlıyordu.

2008 yılında Popstar programına katılmasıyla tüm elemelerden geçti. Güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

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