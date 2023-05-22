Kişniş bakteri düşmanı

Kişnişin, antibiyotiklere dirençli bakterileri dahi öldürebildiği anlaşıldı. Sonuçları Journal of Medical Microbiology’de yayımlanan araştırmaya göre, kişniş yağı, dirençli bakterilere karşı etkili oluyor.

Portekiz’deki Beira Interior üniversitesi bilim adamları, Fernanda Domingues başkanlığında yaptıkları araştırmada, kişniş yağının, aralarında escherichia coli ve metisiline dirençli stafilokok aureus bakterisinin (MRSA) de bulunduğu 12 bakteri türü üzerindeki etkisini inceledi. Bilim adamları, kişniş yağının hangi miktarının bakterileri durdurduğunu veya öldürdüğünü ve yağın bakterinin hangi mekanizmasını etkilediğini araştırdı.

Tüm türlerde en fazla yüzde 1,6 oranında yağ içeren çözeltinin bakterileri durdurduğu, on türde ise ölümcül olduğu görüldü. Domingues, kişniş yağının bakterinin zarını yok ettiğini, böylece hücrenin nefes almasını engellediğini ve sonuçta bakterinin öldüğünü belirtti.