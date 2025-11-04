YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Kuzey Doğa Derneği tarafından Iğdır'da takibe alınan bir bozkır şahini, göç yolculuğuyla bilim dünyasını ve doğaseverleri hayran bırakan bir rekora imza attı.

Uydu vericisi takılarak doğaya salınan şahin, 2,5 yıllık sürede tam 28 farklı ülkeye uğrayarak 103 bin 456 kilometrelik muazzam bir mesafeyi kanatlarıyla katetti.

ÜÇ KITADA SOLUK KESİCİ MACERA

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde uydu vericisi takılarak takibe alınan şahinin göç rotası, türün kıtalar arası hareketliliğini gözler önüne serdi. Kuşun rotasında Türkiye'nin yanı sıra başta Botsvana, Zambiya, Tanzanya, Sudan, Yemen, Suudi Arabistan, Rusya ve Gürcistan olmak üzere toplam 28 ülke yer aldı.

ÇARPICI UÇUŞ VERİLERİ

Elde edilen veriler, şahinin sadece kat ettiği mesafe ile değil, uçuş performansıyla da dikkat çekti:

En Yüksek Uçuş Rakımı: 5.987 metre (Yaklaşık 6 kilometre yükseklik!)

En Süratli Uçuş Hızı: Saatte 109 kilometre

Toplam Mesafe: 103.456 kilometre

Araştırmacılar, şahinin göç sırasında Hazar Gölü, Victoria Gölü ve Kızıldeniz gibi büyük su kütlelerinin üzerinden geçmek yerine, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla bu alanların etrafından dolaşmayı tercih ettiğini de tespit etti.