4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kitap fiyatlarına zam

Kağıt fiyatlarına gelen zam sonrası kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam geleceği açıklandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:33
Takip Et

Kitap fiyatlarına zam

Kitap fiyatlarına zam
+
Aa
-

Kağıt, baskı, kırtasiye ve telif maliyetlerinin artmasından kaynaklı kitaplara yeni zammın kapıda olduğu söyleniyor.

Yayıncıların seneye kötü koşullarda başladığını ve çok uzun süredir de krizle mücadele ettiklerini söyleyen Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Cemran Öder'e göre; var olan şartlar karşısında zamlar kaçınılmaz.

Yükselen döviz kurları ve enflasyon nedeniyle pek çok üründe fiyatlar arttı. Farklı gider kalemleri olan yayıncılarda da durum farklı değil.

400 sayfalık bir kitaptan 2 bin 200 adet basmanın maliyeti 11 ay önce 9 bin 500 lira civarındayken, bu rakam bugünlerde 26 bin liraya kadar yükseldi.

Öder, ''Tüm dünyada 2020'nin başından beri kağıt krizi var. Türkiye'deki yayıncılar döviz kurlarıyla mücadele ediyor. Tek başına kağıtta yüzde 120 maliyet söz konusu. Baskı, tutkal, kağıt girdisi de olunca yüzde 240'ların üzerinde artış var'' açıklamasında bulundu.

Yayınevlerini sadece artan maliyetler değil düşen kitap satışları da olumsuz etkiliyor. Öder, ''Nisandan bu yana kitap satışlarında yüzde 30-40'lara yakın düşüş var'' dedi ve kitap üretiminde de düşüşün olduğuna dikkat çekti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
1
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
2
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
3
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿KYK faizleri silindi
4
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
5
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
6
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?
7
﻿Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?
﻿Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?
﻿Bel fıtığından mucize kurtuluş
﻿Bel fıtığından mucize kurtuluş
﻿Bel fıtığından mucize kurtuluş
﻿Tarihte bugün 4 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 4 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 4 Kasım'da ne oldu?
﻿NBA yıldızına büyük şok. Tam bir ay forma giyemeyecek
﻿NBA yıldızına büyük şok. Tam bir ay forma giyemeyecek
﻿NBA yıldızına büyük şok. Tam bir ay forma giyemeyecek
﻿Polonya, Ukrayna'dan yeni bir göç dalgasına hazır
﻿Polonya, Ukrayna'dan yeni bir göç dalgasına hazır
﻿Polonya, Ukrayna'dan yeni bir göç dalgasına hazır
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.