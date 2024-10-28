Kitap fuarı 9'uncu kez kapılarını açtı

Kaynak: İHA
Kitap fuarı 9'uncu kez kapılarını açtı

"Cumhuriyet'in ışığında okuyan Siirt" temasıyla 9.'su düzenlenen kitap fuarı Siirt'te kapılarını ziyaretçilere açtı.

Siirt'te bu yıl "Cumhuriyet'in ışığında okuyan Siirt" temasıyla 9.'su düzenlenen kitap fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

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Dualar eşliğinde açılışı yapılan fuarda konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, valilik himayesinde 10. Geleneksel Siirt Kitap Fuarı'nı büyük bir coşku ile açtıklarını söyledi. Vali Kızılkaya, "Bir medeniyeti inşa etmek kitapla olur. Tıpkı bir binanın tuğlaları gibi kitapları okuyarak kitapları hayata geçirerek bir ülke canlanır, bir medeniyet yükselir. 10. Siirt Kitap Fuarımızın ilimize, ülkemize, hepimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Kitapların dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacağımız kültür ve bilgi dolu bir fuar geçirmemizi temenni ediyorum" dedi.

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Fuara kitap almak için gelen öğrenci Emine Beştaş, fuar için teşekkür ettiğini belirterek, "Kitaplar geleceğimiz için bize çok önemli adımlarda bulunuyor. Kitap okumayı herkese tavsiye ediyorum hala kitap okumayan insanlar varsa bence şimdiden başlamalılar" şeklinde konuştu.

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Öğrenci Sena Tura ise "Ben de kitap fuarına geldim. Burada çok güzel kitaplar var. Valiliğin bize sunmuş olduğu bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ederiz. Bizi kitap okumaya teşvik ettikleri için ve böyle bir imkan sağladıkları için çok memnunuz" dedi.

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