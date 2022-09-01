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Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?

Pek çoğumuz hayatı boyunca eline kitap ile almamıştır. İçimden gelmiyor denilerek bahane üretilen kitap okumama alışkanlığı nasıl giderilir? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:09
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Kitap okuma alışkanlığı nasıl geliştirilir?

Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
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ÇANTANIZ DA MUTLAKA BİR KİTAP BULUNDURUN
Her yerde ama her yerde mola verdiğinizde çantanızda bulundurduğunuz kitabın sayfalarını karıştırarak ona ısınabilirsiniz.

KALIN DEĞİL İNCE KİTAP TERCİH EDİN
500-600 sayfalık klasik serilerle başlamak yerine daha az sayfa sayısı olan kısa kitapları tercih ederseniz daha ilk günden sıkılıp kitabı bir köşeye atmazsınız.

KENDİNİZE GÜNLÜK OKUMA LİMİTİ KOYUN
Mesela günde en az 40 sayfa okuyarak başlayabilirsiniz. Her biten kitaptan sonra kendi rekorunuzu kırmaya çalışın.

UYGUN KİTAP SEÇİMİ YAPMAK ÖNEMLİ
Zevkinize göre kitaplar seçmelisiniz. Sırf o an için çok satan ya da popüler olan bir kitap yerine kendi tarzınızı belirlediğiniz kısa kitapları tercih edin.

KİTAP KULÜPLERİNE ÜYE OLUN

Okuduğunuz kitaplar üzerine fikir alışverişi yapmak için internet üzerinden kitap kulüpleine üye olun ve arkadaşlığınızı geliştirin…

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