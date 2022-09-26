Bir çocuğu bu yaşatılıyorsa batsın bu dünya... Bu dünyada bir çocuk aç yatıyorsa herkesin rahatı kaçmalı

Çocuk yoksulluğu tüm dünyada artıyor. Sosyal medyada paylaşılan ve nerede çekildiği bilinmeyen bir fotoğraf, gelir adaletsizliğini çocuklardaki karşıtığını adeta özetlemiş. Sosyal medyada uzun yıllardır dolaşımda olan bu fotoğrafta plastik poşete kitaplarını koyup sırtında taşıyan bir çocuk görülüyor.

Söz konusu fotoğraf sık sık haberlere konu oluyor. Onedio isimli sitede, 2016 yılında yapılan bir listede bu fotoğrafın Filistinli bir çocuğa ait olduğu ifade edilmişti. Vine Politik isimli hesap ve Günün Yalanları Twitter hesabı ise Metin Feyzioğlu’nun paylaştığı fotoğrafın 2014 yılından Brezilya’dan olduğunu öne sürdü. Bu fotoğrafın internette en eski tarihli paylaşımı 2013'te yapılmış. Ancak fotoğraf, Suriyeli gazeteciler, tasarımcılardan oluşan, Suriye’de yaşananları aktarmaya çalışan Belçika destekli bağımsız bir medya projesi olan Syria Untold isimli sitede Halep’te bir çocuğun Eylül 2013’te çekilmiş fotoğrafı olduğu ifade edilerek paylaşılmıştı. Fotoğraf hakkında her ne kadar çok sayıda iddia bulunsa da dünyanın farklı yerlerinde farklı çocuklar benzer ya da daha acı karelerin öznesi oluyor.

UNICEF’in verilerine göre dünya genelinde 1 milyar çocuk eğitim, sağlık, barınma, beslenme ve sağlıklı suya erişemiyor ve derin yoksulluk yaşayan 356 milyon çocuk, günde 1.90 dolar gelirle hayatta kalmaya zorlanıyor. Çocukların yoksulluk koşullarında yaşama ihtimali yetişkinlere göre iki kat daha fazla. Türkiye, çocuk yoksulluğu konusunda “endişe verici ülkeler” arasında gösteriliyor. TÜİK tarafından yayımlanan “İstatistiklerle Çocuk 2021” raporuna göre ise yoksul çocuk sayısı 7 milyon 378 bin.

TÜRKİYE, ÇOCUK YOKSULLUĞU KONUSUNDA “ENDİŞE VERİCİ ÜLKELER” ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Dünya genelinde neredeyse bütün ülkelerde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı. UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS) tarafından yönetilen VIEW web sitesinde ve Küresel Eğitim (GEM) İzleme Raporu'nda çevrimiçi olarak yayınlanan yeni verilere göre, yüz milyonlarca çocuk yeni eğitim-öğretim yılına başlarken; 6-18 yaş arasındaki 244 milyon çocuk ise, insan temel hak ve özgürlüklerinden biri ve en önemlisi olan eğitim hakkından mahrum kaldı.

UNESCO'nun verileri, Sahra Altı Afrika'da toplam 98 milyon çocuğun okula gitmediğini gösteriyor. Burası, dünyada okula gitmeyen çocuk sayısının sürekli arttığı tek bölgedir. İkinci bölge, 85 milyon çocuğun okula gitmediği Güney ve Orta Asya'dır. Dünyada eğitimden en çok çocuğun dışlandığı ilk beş ülke Hindistan, Nijerya, Pakistan, Etiyopya ve Çin'dir.

UNESCO'nun yeni projeksiyonları, dünya genelinde okula gitmeyen kız ve erkek çocukların yüzdesi arasındaki farkın daraldığını doğruluyor. Bu bağlamda, 2000 yılında dünya genelinde var olan -ilköğretimde yüzde 2,5 ve ortaöğretimde yüzde 3,9- boşluklar sıfıra indirildi. Ancak, bölgesel farklılıkların hâlâ daha sürdüğü söylenebilir.

EĞİTİMDEN YOKSUN ÇOCUKLAR

Küresel Eğitim (GEM) İzleme Raporu Direktörü Manos Antoninis ve UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS) Direktörü Silvia Montoya tarafından, dünya genelinde yüz milyonlarca çocuğun; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için derslere geri döndüğüne işaret ediliyor. Okula gitmeyen genç ve çocukların sayısıyla ilgili son verileri paylaşarak, mevcut kanıtlara yeni bir bakış açısı sunuyor.

Küresel Eğitim (GEM) Raporu ve UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS) tarafından yapılan tahminler, dünyada 6-18 yaş arasındaki 244 milyon çocuğun 2021'de hâlâ daha okula gitmediğini gösteriyor. Bu tahminlerin idari verileri, anketlerden ve sayımlardan gelen bilgilerle birleştiren yeni ve geliştirilmiş bir ölçüm yönteminin sonucudur. Birden çok veri kaynağı kullanılarak boşluklar dolduruluyor, veri eğilimleri düzeltiliyor ve daha gerçekçi veriler oluşturulabiliyor.

Dünyada okula gitmeyen milyonlarca çocuğun olduğu ve 10 yıldan beridir doğru istatistik verilerinin bulunmadığı -örneğin yaklaşık 20.2 milyon çocuğun olduğu Nijerya gibi- ülkelerde, son derece önemli veri boşlukları var. Okula gitmeyen çocukların sayısı, Etiyopya'da (10,5 milyon), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (5,9 milyon) ve Kenyda'da ise (1,8 milyon) kadardır.