Kitapseverler Alanya’da buluşacak! 7’nci Alanya Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Alanya Kitap Fuarı, bu yıl “Okumak Yeşertir” temasıyla orman yangınlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Fuar kapsamında ağaç dikimi ve fidan dağıtımı gibi yeşil alanları çoğaltmaya ve ormanları korumaya yönelik etkinlikler düzenlenecek.

HER GÜN İMZA VE SÖYLEŞİ PROGRAMLARI YER ALACAK

Yetişkinler, çocuklar ve gençler dahil her yaştan okura hitap eden Alanya Kitap Fuarı, tanınmış yazarları okurlarıyla buluşturacak. Her gün düzenlenecek imza günleri ve söyleşilerde yazarlar, eserleri hakkında deneyimlerini paylaşacak ve okurların sorularını cevaplayacak.

FUARIN AÇILIŞI 26 EYLÜL

26 Eylül Cuma günü saat 10.00’da eski belediye binası arkasında başlayacak fuar, 5 Ekim Pazar gününe kadar her gün ziyaret edilebilecek. Katılımcılar, yayınevi stantlarını gezerek kitap dünyasının zenginlikleriyle tanışacak. Ayrıca, fuar alanında ulusal ve yerel yazarların imza ve söyleşi programlarına vatandaşlar katılabilecek.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN FUARA DAVET

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kitapseverleri 7’nci Alanya Kitap Fuarı’na çağırarak, “Birçok yayınevinin katılımıyla birbirinden değerli yazarlarımızı 10 gün boyunca Alanya Kitap Fuarı’mızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.