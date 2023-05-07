Kitapseverler fuara akın etti

Antalya Kepez’de düzenlenen kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kitapseverler fuara akın etti

İHA
5. Kepez Kitap Fuarı, Mimar Sinan Kültür Merkezi’nde kitapseverleri binlerce kitapla buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gören fuarda, 330 yayın evinin kitap, kaynak ve birbirinden özel eserleri Antalyalılarla buluşuyor.

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114 yazarın söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla bir araya geldiği fuar, 11 gün boyunca güzel ve nitelikli bir kültür sanat ortamını şehre sunacak.

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Kepez Kitap Fuarı’nın dördüncü gününde Murat Kaplan, Zekeriya Elifoğlu, Zuhal Taşçı, Senai Demirci, Sibel Uzun, Özgür Bolat, Dilek Cesur, Mücahit Küçükyılmaz, Murat Menteş, Nurullah Genç, Timur Yılmaz, Beyza Aksoy, Almina Taner, Mehmet Ali Bulut, Hilal Aydın Özcan’ın aralarında olduğu onlarca yazar okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

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Her yaşa hitap eden 5. Kepez Kitap Fuarı, 13 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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Kitap fuarlarının şehirler için çok önemli bir kültür sanat etkinliği olduğuna dikkati çeken Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kitap fuarları okuma sevgisini bambaşka bir şekilde gönüllere nakşediyor. Okuyucular binlerce kitabın yer aldığı fuarda, istedikleri her kitaba ulaşabiliyor, bir yandan da çok sevdikleri eserlerin yazarlarıyla da tanışma imkanı buluyor. Tabi iki kitap fuarlarının en önemli özelliği ise; mis gibi kokan kitaplar. Tüm hemşehrilerimizi 5. Kepez Kitap Fuarımıza bekliyoruz“ dedi.

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