Niğde Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği, Sun Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanında kurulacak. On gün boyunca söyleşi, imza günü ve özel etkinliklerle dolu bir kültür şöleni yaşanacak.Belediye Başkanı Emrah Özdemir:

“Niğde’mizi sadece yol, su, kaldırım değil; kültür ve sanatla da büyütmeye devam ediyoruz. 8. Kitap Fuarımızda birbirinden değerli yazarlarımızı, düşünürlerimizi ve sanatçılarımızı hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 21-30 Kasım’da tüm kitapseverleri, gençleri ve çocukları bu büyük buluşmaya bekliyoruz.”

EDEBİYATIN YILDIZLARI NİĞDE’DE BULUŞUYOR

Şermin Yaşar, Bahadır Yenişehirlioğlu, Sinan Yağmur, Oytun Erbaş, Miraç Çağrı Aktaş, Alişan Kapaklıkaya ve daha onlarca sevilen isim fuar boyunca okurlarıyla bir araya gelecek.

RESMİ ETKİNLİK TAKVİMİ:

22 Kasım: Youtuber Sertaç Abi

22-23 Kasım: Nurdan Damla

24 Kasım: Tarkan Köylü, Ertan Özyiğit & Abdullah Çiftçi, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Mehmet Ali Bulut

26 Kasım: Şükrü Erbaş, Zekeriya Efiloğlu, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Melih Tuğtay, Altay Cem Meriç, Serhat Yabancı

27 Kasım: Bahadır Yenişehirlioğlu, Fatih Duman, Saniye Bencik Kangal, Şermin Yaşar

28-29 Kasım: Vahdettin Engin & Emel Engin

29 Kasım: Miraç Çağrı Aktaş, Alişan Kapaklıkaya, Oytun Erbaş

30 Kasım: Türker Akıncı & Fulya Öztürk, Tufan Gündüz, Sinan Yağmur

Fuar, 21-30 Kasım 2025 tarihleri arasında her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.