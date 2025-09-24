Kitapseverlerin yeni adresi: 4. Bağcılar Kitap Fuarı başlıyor!

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 4. Bağcılar Kitap Fuarı (BKF’25), 26 Eylül 2025’te Bağcılar Meydanı’nda başlayacak. Belediye Başkanı Yasin Yıldız, İstanbulluları bilgi yarışmalarından konferanslara uzanan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak BKF’ye davet etti.

Türkiye’nin en büyük açık hava kitap fuarlarından biri olarak markalaşan BKF, Eylül sonunda yeniden kapılarını açıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, 26 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihlerinde 4. Bağcılar Kitap Fuarı’na (BKF) ev sahipliği yapacak. Bağcılar Belediyesi’nce organize edilen fuarın hazırlıkları tamamlandı. Açılışı bekleyen fuar alanında 58 yayınevi eserlerini sergileyecek. Stantlarda araştırmadan çocuk kitaplarına kadar her zevke hitap eden kitaplar bulunacak. 9 gün sürecek fuarda, gazeteci, yazar ve edebiyatçılar konuk olacak; kitapseverler, sevdikleri isimlerle buluşup sohbet etme imkânı yakalayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE VE ÖĞRENME BİR ARADA

BKF alanında renkli ve öğretici etkinlikler için özel bir plato hazırlandı. Açık alandaki kafede yetişkinler çaylarını içerken, çocuklar atölyelerde hem eğlenecek hem öğrenecek. Gençler, Fuar Köşesi’nde hatıra fotoğrafları çekebilecek. Bilgi Evi öğrencileri ve Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri, kendi yaptıkları tablo, takı gibi eserleri sergileyecek. Ayrıca alanda ünlü yazarların küp görselleri ve sergi de yer alacak.

BİLGİ YARIŞMALARINDA ÖDÜLLER DAĞITILACAK

Fuar alanında Bağcılar ve kültür-sanat temalı bilgi yarışmaları düzenlenecek. Başarılı olanlara çeşitli ödüller verilecek. BKF’de Bağ-Kart sahipleri indirimlerden faydalanacak ve fuarı en az iki kez ziyaret edenler Bağ-Kafe’lerden kahve kazanacak.

KİTAP FUARIMIZ ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

İstanbulluları fuara çağıran Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “İstanbul’da çok ilgi gören kitap fuarımızın bu sene 4’üncüsünü yapıyoruz. Şimdiye kadar düzenlediğimiz üç fuara toplam 1 milyon 650 bin kişi katılmıştı. İnşallah sayının bu yıl artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

BKF’ye Nurullah Genç, Hayati İnanç, Saliha Erdim, Turgay Güler ve Yavuz Dizdar gibi isimler katılacak.