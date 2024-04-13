Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli

Bugün sizlerle, damağınızda unutulmaz izler bırakacak limonlu kurabiye tarifini paylaşacağız. Hem kolay hazırlanan hem de misafirlerinize sunabileceğiniz bu enfes tarifin malzemelerini ve ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.
LİMONLU KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:
1 adet yumurta
100 gram toz şeker
100 ml ayçiçek yağı
1 büyük limonun rendelenmiş kabuğu
25 ml taze sıkılmış limon suyu
300 gram un
Yarım paket kabartma tozu (5 gram)
3 yemek kaşığı pudra şekeri
LİMONLU KURABİYE NASIL YAPILIR:
Yumurta, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu bir çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.
Ayçiçek yağı ve limon suyunu ekleyin ve karışım homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
Un ve kabartma tozunu bir araya getirip eleyin ve sıvı karışıma yavaşça ekleyin. Elinizle yoğurarak ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.
Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, tepsiye aralıklı olarak dizin. Üzerlerine hafifçe pudra şekeri serpin.
Fırını 170 derecede önceden ısıtın ve kurabiyeleri kenarları hafif pembeleşene kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve soğumaları için tepside bir süre bekletin.
Bu limonlu kurabiye tarifi, malzemeleri ve yapım aşamalarıyla oldukça basittir. Misafirlerinize sunduğunuzda, lezzetiyle herkesi büyüleyeceğinize emin olabilirsiniz.
Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun!
BAŞKA BİR LEZZETLİ KURABİYE TARİFİ VAR MI?
Yulaflı Diyet Kurabiye
Bu kurabiye, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Yulaf ezmesi, muz ve kuru meyvelerle dolu bu tarif, tatlı ihtiyacınızı karşılarken aynı zamanda sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak.
Malzemeler:
• 1 su bardağı yulaf ezmesi
• 1 adet muz
• 1 adet yumurta akı
• Yarım çay bardağı ceviz (kıyılmış)
• Yarım çay bardağı kuru üzüm
• 4 adet hurma (doğranmış)
• 1 adet kuru incir (doğranmış)
• 1 çay kaşığı kabartma tozu
Yapılışı:
1. Fırını 180 derecede önceden ısıtın.
2. Yulaf ezmesini, ezilmiş muzu, yumurta akını, kıyılmış cevizi, kuru üzümü, doğranmış hurmayı ve inciri bir kasede karıştırın.
3. Kabartma tozunu ekleyin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın.
4. Karışımdan küçük parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
5. Kurabiyeleri 15-20 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin.
6. Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
KURABİYE TARİHÇESİ
Kurabiye, zengin bir tarihe sahip olan ve dünya genelinde sevilen bir tatlı çeşididir. İlk olarak 7. yüzyılda İran’da yapıldığı düşünülen kurabiye, bölgedeki şeker kullanımının artmasıyla popülerlik kazanmıştır. Yazılı kaynaklarda kurabiyeye ilk defa 10. yüzyılda yazılmış Arapça yemek kitabı Kitab al-Ṭabīḫ’te rastlanmaktadır.
Osmanlı mutfağına ise 15. yüzyılda girdiği ve bu dönemde çeşitli kurabiye tariflerinin yer aldığı Melceü’t-Tabbâhîn adlı yemek kitabında bahsedildiği bilinmektedir. Kurabiye, zaman içinde farklı malzemelerle zenginleştirilerek ve çeşitli şekillerde sunularak günümüze kadar ulaşmıştır.
Türk mutfağında kurabiye, Ramazan sofralarından kahve yanına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir ve çeşitli tatlı ve tuzlu versiyonları bulunmaktadır. Avrupa mutfaklarında ise badem ve tereyağı gibi malzemelerle hazırlanan birçok tatlı kurabiye çeşidi mevcuttur.
Kurabiye, hem pratik hem de lezzetli olması nedeniyle evlerde sıkça yapılan ve misafir ağırlamada tercih edilen bir tatlıdır. Günümüzde de dünya genelinde pek çok farklı kültürde yerini korumakta ve sevilerek tüketilmektedir.