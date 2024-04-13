Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli

Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli
Taner Yener
Limonlu kurabiye yapmanın sırlarını öğrenmek için doğru adrestesiniz. Kıtır kıtır bir lezzet sunacak olan bu formülü sadece 3 kaşık ekleyerek elde edebilirsiniz…
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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 1

Bugün sizlerle, damağınızda unutulmaz izler bırakacak limonlu kurabiye tarifini paylaşacağız. Hem kolay hazırlanan hem de misafirlerinize sunabileceğiniz bu enfes tarifin malzemelerini ve ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 2

LİMONLU KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1 adet yumurta

100 gram toz şeker

100 ml ayçiçek yağı

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 3

1 büyük limonun rendelenmiş kabuğu

25 ml taze sıkılmış limon suyu

300 gram un

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 4

Yarım paket kabartma tozu (5 gram)

3 yemek kaşığı pudra şekeri

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 5

LİMONLU KURABİYE NASIL YAPILIR:

Yumurta, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu bir çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.

Ayçiçek yağı ve limon suyunu ekleyin ve karışım homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 6

Un ve kabartma tozunu bir araya getirip eleyin ve sıvı karışıma yavaşça ekleyin. Elinizle yoğurarak ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, tepsiye aralıklı olarak dizin. Üzerlerine hafifçe pudra şekeri serpin.

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 7

Fırını 170 derecede önceden ısıtın ve kurabiyeleri kenarları hafif pembeleşene kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve soğumaları için tepside bir süre bekletin.

Bu limonlu kurabiye tarifi, malzemeleri ve yapım aşamalarıyla oldukça basittir. Misafirlerinize sunduğunuzda, lezzetiyle herkesi büyüleyeceğinize emin olabilirsiniz.

Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun!

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 8

BAŞKA BİR LEZZETLİ KURABİYE TARİFİ VAR MI?

Yulaflı Diyet Kurabiye

Bu kurabiye, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Yulaf ezmesi, muz ve kuru meyvelerle dolu bu tarif, tatlı ihtiyacınızı karşılarken aynı zamanda sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak.

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 9

Malzemeler:

• 1 su bardağı yulaf ezmesi

• 1 adet muz

• 1 adet yumurta akı

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 10

• Yarım çay bardağı ceviz (kıyılmış)

• Yarım çay bardağı kuru üzüm

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 11

• 4 adet hurma (doğranmış)

• 1 adet kuru incir (doğranmış)

• 1 çay kaşığı kabartma tozu

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 12

Yapılışı:

1. Fırını 180 derecede önceden ısıtın.

2. Yulaf ezmesini, ezilmiş muzu, yumurta akını, kıyılmış cevizi, kuru üzümü, doğranmış hurmayı ve inciri bir kasede karıştırın.

3. Kabartma tozunu ekleyin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın.

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 13

4. Karışımdan küçük parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

5. Kurabiyeleri 15-20 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin.

6. Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 14

KURABİYE TARİHÇESİ

Kurabiye, zengin bir tarihe sahip olan ve dünya genelinde sevilen bir tatlı çeşididir. İlk olarak 7. yüzyılda İran’da yapıldığı düşünülen kurabiye, bölgedeki şeker kullanımının artmasıyla popülerlik kazanmıştır. Yazılı kaynaklarda kurabiyeye ilk defa 10. yüzyılda yazılmış Arapça yemek kitabı Kitab al-Ṭabīḫ’te rastlanmaktadır.

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 15

Osmanlı mutfağına ise 15. yüzyılda girdiği ve bu dönemde çeşitli kurabiye tariflerinin yer aldığı Melceü’t-Tabbâhîn adlı yemek kitabında bahsedildiği bilinmektedir. Kurabiye, zaman içinde farklı malzemelerle zenginleştirilerek ve çeşitli şekillerde sunularak günümüze kadar ulaşmıştır.

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 16

Türk mutfağında kurabiye, Ramazan sofralarından kahve yanına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir ve çeşitli tatlı ve tuzlu versiyonları bulunmaktadır. Avrupa mutfaklarında ise badem ve tereyağı gibi malzemelerle hazırlanan birçok tatlı kurabiye çeşidi mevcuttur.

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 17

Kurabiye, hem pratik hem de lezzetli olması nedeniyle evlerde sıkça yapılan ve misafir ağırlamada tercih edilen bir tatlıdır. Günümüzde de dünya genelinde pek çok farklı kültürde yerini korumakta ve sevilerek tüketilmektedir.

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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 18
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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 19
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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 20
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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 21
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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 22
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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 23
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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 24
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Kıtır kıtır limonlu kurabiye sırrı! Sadece 3 kaşık eklemeniz yeterli 25
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