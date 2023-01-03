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TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler

Kamu iktisadi teşebbüslerinin ‘arpalık’ haline geldiği eleştirisi haklı çıktı. Et ve Süt Kurumu, TRT, ÇAYKUR ve Türkşeker’in, büyük bölümü AKP’lilerden oluşan yöneticilerine bir yılda sağlanan menfaatlerin toplamı 3,5 milyon TL’ye dayandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:11
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KİT’lerin arpalık haline gelmiş. TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Hem de sadece bir yılda. Siz derdinize yanın asgari ücretliler

TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
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KİT faaliyetleri itibarıyla göz önünde olan kurumların üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler açığa çıktı. Türkşeker, ÇAYKUR, TRT ve Et ve Süt Kurumu’nun üst düzey yöneticilerine 2021 yılı cari döneminde toplam 3 milyon 465 bin 30 TL’lik ödeme yapıldığı belirlendi.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Yönetim kurulu başkanı, üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına en fazla menfaat sağlayan kurum ÇAYKUR oldu. 2021 yılında 503 milyon 840 bin TL’lik zarar açıklayan kurum, yarım milyarlık zarara karşın üst düzey yöneticilerine brüt 1 milyon 314 bin 499 TL’lik menfaat sağladı.

ÇAYKUR’da üst düzey yöneticilik yapan bazı isimler, AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi Ziya Alim, AKP’li Sakarya Büyükşehir Başkanı Ekrem Yüce ve eski AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar olarak sıralandı.

KAPLAN DA VAR

TRT’de, Hilal Kaplan ve Mücahit Eker’in de aralarında yer alan üst düzey yöneticilere 2021 yılında ödenen ücret ise 824 bin TL oldu. Bu ödemenin yapıldığı yöneticilerin sayısı ise açıklanmadı. Ucuza et almak isteyen yurttaşların mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Et ve Süt Kurumu’nda (esk) ise yönetim kurulu başkanı ve üyelerine 2021 yılında toplam 441 bin 949 TL ödeme yapıldı.

Kurumun üst düzey yöneticilerden oluşan ve karar organı olan yönetim kurulunda toplam altı kişinin bulunduğu bildirildi. ESK yönetimine 2021 yılında sağlanan menfaatten yararlananlar arasında, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ağabeyinin üç maaşlı kayınbiraderi Hasan Hüseyin Aydemir’in de olduğu öğrenildi. Aydemir, Nisan 2022’de ESK’deki görevinden alındı.

ŞEKER GİBİ ÖDEME

Şeker fabrikalarının haraç mezat özelleştirilmesinin ardından batağa saplanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’deki üst düzey yöneticilere ödenen ücretler, 884 bin 582 TL oldu. Türkşeker’in Haziran 2021’de baştan aşağıya değişen yönetim kurulundaki isimlerden bazıları kamuoyunun gündemine kamuda birden fazla yerden maaş almaları nedeniyle geldi.

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