Kıvanç Tatlıtuğ ağabeyi ile fotoğraf paylaştı

En son, Aile dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile bir fotoğraf paylaştı. Ağabey ve kardeşin birbirine hiç benzemediğini gören kullanıcılar ise şaşkınlığa uğradı.

KİMSE BENZETEMEDİ

Adanalı bir aileden gelen Kıvanç Tatlıtuğ, Melisa, Cem, İpek ve Tugay isminde 4 kardeşe sahip. Zaman zaman ailesiyle beraber kareler paylaşan Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile fotoğrafını yayınlayarak "Kardeşlik" notunu düştü. İki kardeşi gören birçok kullanıcı ise benzemediklerine dikkat çekerek "Bu nasıl bir gen aktarımı" ve "Kardeş olamazlar" şeklinde yorumlarla şaşkınlıklarını gizleyemedi.

CEM TATLITUĞ KİMDİR?

1977 yılında doğan Cem Tatlıtuğ, bir cast şirketinin sahibi. Cem Tatlıtuğ, 2011 yılında kardeşinin başrol oynadığı Kuzey Güney dizisinde Mehmet Ada Öztekin ile yönetmenliğini üstlendi. 2013 yılında Enbe Orkestrası'nın sanatçısı Burcu Özsoy ile dünya evine giren Cem Tatlıtuğ'un bir çocuğu var.