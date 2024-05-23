Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti

Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’te bir mağaza açılışına katılması için verilen 12 milyonluk teklifi reddederek kabul etmedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 1

Efsane ve yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Orta Doğu’da dizileriyle oldukça ilgi çekiyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 2

Son olarak Aile dizisinde rol alan Tatlıtuğ’da Kuveyt’ten büyük teklif geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 3

Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına 12 milyon TL’lik teklifle davet edildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 4

Özel bir uçakla hizmet sunulacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, teklifi reddetti.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 5

Tatlıtuğ kariyerine ters bulduğu gerekçesiyle 12 milyon TL’lik teklifi elinin tersiyle itti.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 6

Başarılı oyuncunun daha önce Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den iş teklifleri aldığı ancak reddettiği ortaya çıkmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 7

Öte yandan yine başarılı oyunculardan Burak Özçivit’in bu tür davetlere her zaman katılması akıllara geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 8

Özel açılış ve davetlere giden Özçivit, daha önce 80 zengin kadınla yemek yemişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 9

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 10

Adana’da 1983 yılında dünyaya gelen Tatlıtuğ 1997'de İstanbul'a taşındı.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 11

Basketbolda Tatlıtuğ, Ülker'den gelen teklifi kabul ederek iki sene forma giydi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 12

Ancak Tatlıtuğ geçirdiği sakatlık sonucu basketbolu bıraktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 13

Daha sonra mankenliğe başlayan Tatlıtuğ 2002'de "Best Model of The Turkey" seçildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 14

İlk dizisini ise 2005'te Gümüş diziyle çekti. Daha sonra Menekşe ile Halil ve Aşk-ı Memnu geliyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti 15
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