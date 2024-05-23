Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti

Efsane ve yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Orta Doğu’da dizileriyle oldukça ilgi çekiyor.
Son olarak Aile dizisinde rol alan Tatlıtuğ’da Kuveyt’ten büyük teklif geldi.
Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına 12 milyon TL’lik teklifle davet edildi.
Özel bir uçakla hizmet sunulacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, teklifi reddetti.
Tatlıtuğ kariyerine ters bulduğu gerekçesiyle 12 milyon TL’lik teklifi elinin tersiyle itti.
Başarılı oyuncunun daha önce Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den iş teklifleri aldığı ancak reddettiği ortaya çıkmıştı.
Öte yandan yine başarılı oyunculardan Burak Özçivit’in bu tür davetlere her zaman katılması akıllara geldi.
Özel açılış ve davetlere giden Özçivit, daha önce 80 zengin kadınla yemek yemişti.
KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?
Adana’da 1983 yılında dünyaya gelen Tatlıtuğ 1997'de İstanbul'a taşındı.
Basketbolda Tatlıtuğ, Ülker'den gelen teklifi kabul ederek iki sene forma giydi.
Ancak Tatlıtuğ geçirdiği sakatlık sonucu basketbolu bıraktı.
Daha sonra mankenliğe başlayan Tatlıtuğ 2002'de "Best Model of The Turkey" seçildi.
İlk dizisini ise 2005'te Gümüş diziyle çekti. Daha sonra Menekşe ile Halil ve Aşk-ı Memnu geliyor.