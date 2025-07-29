Kıvanç Tatlıtuğ lüks teknesiyle görüntülendi

Kaynak: HaberTürk
Kıvanç Tatlıtuğ lüks teknesiyle görüntülendi

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, aldığı tekne ile gündeme geldi.

Ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde Başak Dizer ile nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı kariyeriyle ve özel hayatıyla magazin gündemi yer buluyor.

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Ünlü çift, 15 Nisan 2022’de oğulları Kurt Efe’nin doğumuyla, anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

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Habertürk'teki haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, 'Mazu 52 hts' özel sipariş yatıyla Yalıkavak’ta objektiflere takıldı.

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’yle Ege koylarını gezen Kıvanç Tatlıtuğ, yatın dümenine kendi geçerken bütün işlerle kendisi ilgilendi.

Ünlü oyuncunun yatının fiyatının 1.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

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