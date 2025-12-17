Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ve hayranlarının ekranlarda görmek istediği ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sevenlerine güzel haberi duyurdu.

PROJE MÜJDESİ

Dizilerin aranılan yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gece yapımcı Kerem Çatay ile bir araya geldi. Basın mensuplarında görüntülenen Tatlıtuğ, gelecek projeleriyle ilgili bilgi verdi.

'EKRANA GELECEĞİZ'

2. Sayfa mikrofonuna konuşan Tatlıtuğ; "Uzun zaman sonra Kerem Bey ile bir araya geldik. İyiyiz, keyfimiz yerinde. Size ancak bu bilgiyi vereyim yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceğiz" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

Öğrenilene göre Tatlıtuğ, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstleneceği 1 dijital ve ana akım dizisiyle ekranlara geri dönecek.