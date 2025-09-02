Kıvanç Tatlıtuğ sahneleri olay olmuştu. Dublör işten çıkarıldı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu 'Aile' dizisinin final bölümünün kamera arkası sosyal medyada paylaşıldı.

Videoyu Kıvanç'ın dublörlüğünü yapan Mehmet Tan paylaştı ve bu sahne sosyal medyada çok tartışma yarattı.

Kıvanç Tatlıtuğ lüks teknesiyle görüntülendi

Gündem olan sahnede evde yemek masasının ateşe verilme anında Kıvanç'ın yerine Mehmet Tan rol aldığı görüldü. Yapılan bu paylaşım sonrası Mehmet Tan işinden oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ geri dönüyor! İşte yeni projesi

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, işten çıkarıldığını sosyal medyadan paylaştığı video ile açıkladı.

Tan açıklamasında 'Kıvanç Tatlıtuğ'un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi' dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Gerçek bambaşka çıktı