Kıvanç Tatlıtuğ sahneleri olay olmuştu. Dublör işten çıkarıldı

Kıvanç Tatlıtuğ, bir kaç gündür oyunculuğu değil, kamera arkası görüntüleriyle gündem olmuştu. Rol aldığı bir dizideki yangın sahnesinde kullandığı dublör sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu 'Aile' dizisinin final bölümünün kamera arkası sosyal medyada paylaşıldı.

tanmehmet.jpg

Videoyu Kıvanç'ın dublörlüğünü yapan Mehmet Tan paylaştı ve bu sahne sosyal medyada çok tartışma yarattı.

tan1.jpg

Gündem olan sahnede evde yemek masasının ateşe verilme anında Kıvanç'ın yerine Mehmet Tan rol aldığı görüldü. Yapılan bu paylaşım sonrası Mehmet Tan işinden oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, işten çıkarıldığını sosyal medyadan paylaştığı video ile açıkladı.

tanekle.jpg

Tan açıklamasında 'Kıvanç Tatlıtuğ'un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi' dedi.

