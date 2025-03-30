Kıvanç Tatlıtuğ tutuklu gençlere bu sözlerle destek verdi

Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı paylaşımla tutuklanan protestocu gençlere sahip çıktı.

Önce diploması iptal edilen ardından tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanması ile artan protesto gösterilerinde çoğu öğrenci çok sayıda genç de tutuklandı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da gençlere destek veren ünlüler arsında yer aldı.

‘BANA BAYRAM YOK’

Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı paylaşımda, "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok” ifadelerini kullandı.