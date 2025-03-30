Kıvanç Tatlıtuğ tutuklu gençlere bu sözlerle destek verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Kıvanç Tatlıtuğ tutuklu gençlere bu sözlerle destek verdi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto ettikleri için gözaltına alınan ve tutuklanan gençlere destek verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı paylaşımla tutuklanan protestocu gençlere sahip çıktı.

Önce diploması iptal edilen ardından tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanması ile artan protesto gösterilerinde çoğu öğrenci çok sayıda genç de tutuklandı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da gençlere destek veren ünlüler arsında yer aldı.

‘BANA BAYRAM YOK’

Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı paylaşımda, "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok” ifadelerini kullandı.

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