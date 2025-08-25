Kıvanç Tatlıtuğ vefat haberinin ardından ilk paylaşımı yaptı! Cansız bedeni 68 metre derinlikte bulundu

Arama çalışmalarına katılan ve Yukay ile en son iletişim kuran isimlerden biri olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, soruşturma kapsamında Yalova Adliyesi’nde ifade vermişti. Tatlıtuğ, Yukay’ın cenazesinin bulunmasının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Tatlıtuğ, paylaşımında, “Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının değerli katkıları, Samsun, İzmir, Yalova ve Çanakkale’den gelen Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleriyle arkadaşımız Halit Yukay’a dün ulaşıldı. Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri, cenazenin 68 metre derinlikten çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma ve arama çalışmaları devam ederken, Yukay’ın cenazesinin çıkarılması için Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma ekiplerinin yoğun çabası sürüyor.