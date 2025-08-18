Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp arkadaşı için yeni paylaşım. Arama çalışmaları sürüyor

4 Ağustos'ta teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açılan ardından teknesi Balıkesir açıklarında parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yakın arkadaşı için defalarca çağrı yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ son paylaşımında 4 bölgeye dikkati çekti.

Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle Yalova'dan denize açılan yat tasarımcısı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta kayboldu. 'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin kaptanı C.T. tekneye çarpıp ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.

Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi soruşturma dosyasına girdi.

Arama çalışmaları sürerken oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yakın dostu Halit Yukay ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaşan ve 4 yeri işaretleyen Tatlıtuğ, "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.