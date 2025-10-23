Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatı olduğu kadar aile hayatı da merak ediliyor. Adanalı 5 çocuklu bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u görenler gözlerine inanamıyor.

"İKİ KARDEŞ BU KADAR MI BENZEMEZ"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tam bir sarışınken, abisi Cem Tatlıtuğ esmer. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Tatlıtuğ'u yan yana görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemiyor.

CEM TATLITUĞ KİMDİR?

Tatlıtuğ, 18 Mayıs 1977 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Tam adı Cem Özkan Furtuna. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un (d.1983) anne bir baba ayrı abisi. Annesinin ismi Nurten. Pastane işleten ve 4 yaşından beri babalık yapan üvey babası Erdem Tatlıtuğ’un geçirdiği ciddi bir kalp ameliyatından sonra ailesi ile beraber 1997 yılında İstanbul'a yerleşti.

Cem Tatlıtuğ, cast ajansı sahibi. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un abisi olduğu için Cem Tatlıtuğ olarak tanındı.

2011 yılında senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu’nun yazdığı “Kuzey Güney” dizisinin Mehmet Ada Öztekin ile beraber yönetmenliğini yaptı. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Bade İşçil, Merve Boluğur, Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Avkıran gibi oyuncular yer aldı.

Cem Tatlıtuğ, 26 Nisan 2013 tarihinde Enbe Orkestrası’nın sanatçısı Burcu Özsoyile evlendi. 2015 yılında bir oğlu oldu. 15 Mart 2017 tarihinde tek celsede ayrıldılar.