Kıvanç Tatlıtuğ'un bebekli pozu kafa karıştırdı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bir bebekle çekildiği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un poz verdiği bebeğin Kurt Efe olduğu düşünülünce çok sayıda yorum geldi ancak o bebek Kurt Efe değil, ünlü oyuncunun bir reklamda rol aldığı bebek.

Kıvanç Tatlıtuğ'un bebekli pozu kafa karıştırdı

Kıvanç Tatlıtuğ ile sarışın bir bebeğin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Pek çok kişi bebeği, Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe sanarak yorum yaptı ancak bebeğin Kurt Efe olmadığı anlaşıldı.

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Doğruluk Payı isimli sitenin aktardığına göre; Tatlıtuğ çifti Temmuz 2023’te yayınlanan bir reklamda yer aldı. Molfix marka bebek bezinin ilk reklamı yayınlandı. Kampanya gereği çiftin oynayacağı birçok reklam olacağı tahmin ediliyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un motor üzerinde bir bebekle verdiği poz ise sosyal medyada soru işaretlerine neden oldu. Bebeğin Tatlıtuğ çiftinin oğlu Kurt Efe olduğu iddia edildi.

Fakat aynı kare farklı bir açıklamayla da paylaşıldı. Twitter’da Kıvanç Tatlıtuğ News isimli bir kullanıcı bu karedeki bebeğin çiftin oynadığı Molfix reklamındaki bebek olduğunu belirtti. Bebeğin adının Ediz Samaraz olduğunu belirten hesap, bir Instagram hesabı da paylaşmış.

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