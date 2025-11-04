YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Rize’nin önemli tarım ürünlerinden biri olan kivide 2025 yılı alım fiyatları açıklandı. Ardeşen Ziraat Odası Başkanı Turan Kabaoğlu, uzun süredir yürütülen görüşmeler ve özel firmalarla yapılan pazarlıkların ardından üreticilerin merakla beklediği fiyatları kamuoyuyla paylaştı.

Kabaoğlu’nun açıklamasına göre, bu yılki kivi alım fiyatları şu şekilde belirlendi:

1. Sınıf kivi: 70 TL

2. Sınıf kivi: 40 TL

Geçtiğimiz yıl 1. sınıf kivinin kilogram fiyatı 42 TL, 2. sınıf kivinin ise 26 TL olduğunu hatırlatan Kabaoğlu, bu yıl 1. sınıf kivide yüzde 66,7, 2. sınıf kivide ise yüzde 53,8 oranında artış gerçekleştiğini vurguladı.

“ÜRETİCİMİZİN EMEĞİ ARTIK DAHA DEĞERLİ”

Kabaoğlu, yeni fiyatların üreticiler açısından büyük bir memnuniyet yarattığını belirterek, “Uzun süredir yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda üreticimizin alın terinin karşılığını alabileceği bir fiyat seviyesine ulaştık. Bu yıl açıklanan rakamlar, hem üreticiyi koruyacak hem de bölgemizde kivi üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyecek düzeydedir. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum.” dedi.

“KALİTELİ ÜRETİM FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAR”

Fiyatların yalnızca pazarlıklarla değil, ürün kalitesiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Kabaoğlu, “Kivi üretiminde kaliteyi korumak ve doğru sınıflandırma yapmak çok önemli. Her üreticimizin bahçesinde özenli bir bakım ve hasat süreci yürütmesi gerekiyor. Kaliteli üretim hem üreticinin gelirini artırır hem de pazar istikrarını sağlar.” ifadelerini kullandı.

“KİVİ, BÖLGE EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİ”

Ardeşen ve çevresinde kivi üretiminin son yıllarda hızla arttığına dikkat çeken Kabaoğlu, bu artışın hem ekonomik hem de sosyal anlamda bölgeye canlılık kazandırdığını söyledi. Kabaoğlu, “Rize kivisi, ülke genelinde marka haline geldi. Bu başarı, üreticimizin emeğiyle, gayretiyle sağlandı. Önümüzdeki süreçte üretim alanlarının genişlemesi ve ihracatın artması için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Yeni fiyatların açıklanmasıyla birlikte bölgede hasat hareketliliğinin hız kazandığı, üreticilerin de açıklanan rakamlardan memnun olduğu bildirildi. Ardeşen Ziraat Odası, önümüzdeki dönemde üreticilere yönelik eğitim ve teknik destek çalışmalarını artırmayı planlıyor.