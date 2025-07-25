Kıvılcım Ural’dan yeni single

Rock ve alternatif müziğin güçlü temsilcilerinden olan Kıvılcım Ural, bu kez pop müziğe göz kırpıyor. Ural, “Kalbim Yanardağ”ı, sadece bir tür değişimini değil, aynı zamanda derin bir duygusal dönüşümünü de temsil ediyor.

BENZERSİZ BİR DOKUNUŞ

Şarkının söz ve müziği Kıvılcım Ural’ın imzasını taşırken, düzenlemesini prodüktör Sabi Saltıel’in yaptı. Klibin yönetmenliğini ise yaratıcı vizyonuyla tanınan Damla Demircioğlu üstlendi.

Şarkının ruhunu görsel bir şölene dönüştüren klip, cesur ve renkli sahneleriyle izleyiciyi büyülüyor. “Kalbim Yanardağ”, ilişkilerdeki kırgınlıkları özgürleşme temasıyla buluşturan etkileyici sözleri, güçlü vokali ve çağdaş sound’uyla dinleyenleri içine çekmeye hazır. Kıvılcım Ural’ın bu yepyeni çalışması “Kalbim Yanardağ”, 25 Temmuz’dan itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

KIVILCIM URAL KİMDİR

Kıvılcım Ural, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu. 30 Mart 1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi eski sinema oyuncusu Necla Fide, babası ise 60’lı yıllarda Türkiye’nin ilk rock gruplarından Mavi Işıklar’ın gitaristi Fikret Ural.

Ablası Gözde Ural. Aile, 1999 İstanbul Depremi sonrası İzmir’e taşındı, Kıvılcım burada Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim aldı ve ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu.

Ancak, Mimar Sinan Üniversitesi’nde aynı bölümü okuyup terk ettiği de belirtiliyor. Müzikle küçük yaşlardan itibaren ilgilenen Ural, babasının etkisiyle müzikle iç içe büyüdü. İlk bestelerini İzmir’de rock ve punk gruplarıyla yaptı. 2007’de ailesiyle İstanbul’a döndü ve solo müzik kariyerine odaklandı. 2013’te tamamen akustik kaydedilen ilk albümü Rüya Raporları’nı çıkardı, tüm şarkıların söz ve müziği kendisine ait. Kapat Gözlerini, Aşk Laftan Anlamaz gibi şarkıları ilgi gördü. 2024’te ikinci albümü Eteklerim Köpeklerim’i yayımladı, bu albümde punk rock tarzıyla daha asi ve toplumsal meselelere odaklanan bir duruş sergiledi.

Kıvılcım Ural, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 2018’de evlendi ve çiftin İlayda adında bir kızları bulunuyor. İlişkileri, Tangöze’nin önceki evliliği döneminde başlaması nedeniyle magazin gündeminde sıkça yer aldı. Ural, müzik kariyerinde Kaan Tangöze’nin gölgesinde kalmak istemediğini ve kendi sanatıyla anılmak istediğini vurguladı.