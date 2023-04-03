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Kivinin çok az bilinen yararları nelerdir

Kivinin 100 gramının 30 kalori içerdiğini belirten Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, bu mucizevi meyvenin çok az bilinen yararlarını anlattı…

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 15:57
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Kivinin çok az bilinen yararları

Kivinin çok az bilinen yararları nelerdir
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Kivinin yararları nelerdir

Kanı sulandırarak kalp ve damar hastalıklarından koruduğu, kalp krizini önlediği yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Yüksek lif içeriği ile kivi, özellikle bağırsakları çalıştırarak, kabızlığı önleyici etki gösterir. Kabızlık sıkıntısı çekenler, sabah aç karnına ılık su içip üzerine 1 kivi yediklerinde fayda görürler.

Birçok kanser çeşidinin tedavisinde önemli bir yere sahiptir. İçeriğindeki lutein ile prostat, akciğer ve kolon kanserinde etki gösterir. Ayrıca kadınlarda menopoz dönemi sonrasında görülen göğüs kanseri riskini de azaltır.

Tüm dünyada yapılan araştırmalarda, kivinin içerdiği flavanoidler ve karotenoidler ile yüksek antioksidan kapasitesine bağlı olarak DNA hasarını önlediği ortaya çıkmıştır.

Tüm bu etkilerinin yanı sıra; kolesterol ve trigliserit düşürücü, kan şekerini düzenleyici, depresyon önleyici, stres azaltıcı, konsantrasyon artırıcı, hormon üretimini düzenleyici, çocuklarda kemik ve beyin gelişimini destekleyici, kilo korumayı sağlayıcı gibi önemli özellikleri nedeniyle son derece sağlıklı bir meyvedir.

C vitaminin çok iyi kaynağı olan kivinin günde 2 adet tüketimi, günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılar.

Zengin C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve antioksidan etki gösterir.

Kış aylarında görülen solunumla ilgili rahatsızlıkların azalmasını sağlar.

İçeriğindeki lutein ve zeaksantin ile göz sağlığını destekler.

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