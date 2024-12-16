Kıyafet kurutma makinesi bomba gibi patladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kıyafet kurutma makinesi bomba gibi patladı

Gaziantep'te bir evde bulunan kıyafet kurutma makinesi bilinmeyen bir nedenle patladı. Ev halkının büyük korku yaşadığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Gaziantep'te bir evde bulunan kıyafet kurutma makinesi bilinmeyen bir nedenle patladı. Yaralananın olmadığı olay sonrası ev halkı büyük korku ve panik yaşadı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan kıyafet kurutma makinesi çalışırken bilinmeyen bir nedenle patlayarak yandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası ev halkı büyük korku ve panik yaşadı.

O anları anlatan ev sahibi Mehmet Öğretici, "Bir süre çalışan çamaşır kurutma makinesinden dumanlar çıktığını fark ettik. Dumanlardan sonra makinenin bir anda patlaması ile evin çamaşır odasını alevler sardı. Çıkan yangını kendi imkânlarımız ile söndürdük. Evde maddi hasar meydana geldi. Garantili olmasına rağmen firma yetkililerini aradığımızda sadece makinayı değiştirebileceklerini söylediler. Makinanın patlaması nedeni ile evimde hasar meydana geldi. Az kalsın canımızdan da oluyorduk. Firma yetkilisinin bu kadar vurdumduymazlığına anlam veremiyorum. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız insan, hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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