Kıyafeti alay konusu olmuştu! Bülent Ersoy o eleştirilere ateş püskürdü

Ersoy, "Dünya çapındaki modacılar ile madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş, ben de giydim" dedi. Diva, sağlık sorunları yaşadığı iddialarına yönelik de açıklamada bulundu.

KIYAFETİ ÇOK KONUŞULDU

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un kıyafeti çok konuşuldu.

Ödül töreninin sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın yaptığı ödül töreninde Diva’nın giydiği kıyafet dikkat çekti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Ersoy, giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyanın diline düştü. Ödül töreni için yeşil ve kabarık bir elbise giyen Bülent Ersoy’a, "Bu kıyafet değil, marul" gibi yorumlar yapılmıştı.

"RIHANNA GİYMİŞ BEĞENMİŞ, BEN DE GİYDİM"

Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gelen eleştirilere yanıt verdi.

Diva, dünyaca ünlü sanatçı Rihanna üzerinden, "Dünya çapındaki modacılar ile madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş, ben de 'Bu pardösüyü giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım' diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardesü ile çıktım" ifadelerini kulandı.

"PATLAMAYA HAZIR BOMBA GİBİYİM"

Sağlık sorunları yaşadığı iddialarına yönelik açıklama yaparak sözlerine başlayan Ersoy, "Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile naçizane bendenize beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba Bülent Ersoy hastamı diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocaman bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim. Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de biraz da heyecanım dolayısı ile sesim titremiş olabilir, ama patlamaya hazır bomba gibiyim maşallah." diyerek kıyafetiyle ilgili eleştirilere cevap vererek devam etti.

"ÇUVAL DA GİYSEM BÜLENT ERSOY'UM"

Sefam olsun düşmanlarım çatır çatır çatlasınlar. Ayrıca kaldı ki şunu herkes çok iyi bilsin ki ben çuvalda giysem ben yine Bülent Ersoy'um yine Bülent Ersoy'um yine Bülent Ersoy'um... Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmam da ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlar da beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum. Fiyatım artıyor. Canımı da hiç acıtamıyor beni üzemiyorsunuz. Beni ancak güldürüyorsunuz.''