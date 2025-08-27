Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği öne sürülen doktora soruşturma

Kaynak: DHA
Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği öne sürülen doktora soruşturma

Sağlık Bakanlığı, Konya'da Meram Devlet Hastanesi’nde kadın hastasını giysisini beğenmediği gerekçesiyle muayene etmediği iddia edilen göz doktoru H.H.U. hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Meram Devlet Hastanesi’nde çalışan göz doktoru H.H.U., iddiaya göre, kadın hastasının kıyafetinin uygun olmadığını öne sürerek muayene etmeyi kabul etmedi. Sosyal medyada yayımlanan o anlar, tepki topladı. Görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı doktor H.H.U. hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıklı Çözüm adlı sosyal medya hesabından konuya dair yapılan açıklamada, “Bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi” başlıklı haberler üzerine, ileri sürülen iddialara ilişkin ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya dair tahkikat özenle sürdürülmektedir” sözlerine yer verildi.

