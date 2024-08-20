Kıyafetsiz yüzdüler. Halkı çileden çıkartan görüntüler. Arkalarında ne olduğuna bakmadılar

İsmi açıklanmayan iki turist, şehrin en önemli sembollerinden biri olan San Michele Mezarlığı'nın önünde, adeta bir eğlence merkeziymiş gibi suya girip şakalaşarak yüzmeye başladılar.

Bu davranış, hem yerel halk hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir infialle karşılandı.

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve yüzlerce tepki yorumuna sebep oldu.

Bir kullanıcı, "Bu görüntüler tam anlamıyla utanç verici. Böylesine kutsal bir mekana bu kadar saygısızca davranılması kabul edilemez" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Başka bir kullanıcı ise, "Böyle bir davranışı tarif edecek kelime bulmak gerçekten zor. Bu tamamen kültürel cehaletten kaynaklanıyor" yorumunda bulundu.

Üçüncü bir kullanıcı ise, "Bu hareket yalnızca mezarlığa değil, Venedik'in tüm tarihine yapılmış bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen Venedik, her yıl milyonlarca turistin akınına uğruyor.

Ancak bu olay, şehrin tarihi ve manevi değerlerine yeterince saygı gösterilmediği yönündeki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Yerel yetkililer, turistlerin bu tür davranışlar sergilemelerinin önüne geçmek amacıyla daha sıkı denetim ve kurallar getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Olayın ardından, turistik bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin artırılması ve kültürel farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması çağrıları yapıldı.