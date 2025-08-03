Kıyamet gibi gürültü gecenin karanlığını yardı

Öğle vakti başlayan şiddetli yağış Rize'nin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Vadisi güzergâhında yoğun yağışların tetiklediği toprak kayması yaşandı.

Palovit Şelalesi, Palovit Yaylası, Çat Yaylası, Hacıvanak Yaylası, Hamlakit Yaylası, Kale Köyü, Çiçekli Yaylası, Elevit Yaylası ve Trovit Yaylası'na ulaşım sağlayan yol üzerinde meydana gelen kaya ve toprak düşmesi nedeniyle trafik akışı kesintiye uğradı. Hafta sonunu bölgede geçirmek isteyen tatilciler ve yayla sakinleri yolun kapanması yüzünden geri dönemedi.

Mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil'e başvurarak yardım talebinde bulundu. Olay mahalline jandarma birimleri, Karayolları ve Rize İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Jandarma kontrolüne alınan bölgede iş makineleriyle yolun açılması çalışmaları başlatıldı.