Kıyamet Saati güncellendi! Tarihin en ileri noktası

ABD'de bilim insanlarının, insanlığın yok oluşa ne kadar yakın olduğunu göstermek için 1947'de oluşturduğu sembolik "Kıyamet Saati", gece yarısına 100 saniyeden 89 saniye kalaya ayarlandı.

ABD'de bilim insanları, 1947 yılında insanlığın yok oluşa ne kadar yakın olduğunu göstermek için oluşturdukları sembolik "Kıyamet Saati"ni gece yarısına 89 saniye kalacak şekilde ayarladı. Bu, saatin tarihindeki en ileri noktaya getirilmesi anlamına geliyor.

KURULDAN UYARI: “BİR ADIM DAHA ATILAMAZ”

ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, başkent Washington DC'deki ABD Barış Enstitüsünde düzenlediği basın toplantısında, Kıyamet Saati'nin kadranını gece yarısına 89 saniye kalacak şekilde ayarladıklarını açıkladı. Kurulun başkanı Daniel Holz, saatin ayarlanmasında etkili olan tehditleri sıralayarak, iklim değişikliği, nükleer silahların yayılması, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, pandemi tehdidi ve askeri operasyonlarda yapay zekanın kullanılması gibi faktörlere dikkat çekti. Holz, saatin son iki yıldır gece yarısına 90 saniye kala olduğunu belirterek, "Bu felaketin eşiğinde olmak, yapmamanız gereken tek şey bir adım daha ileri gitmektir." dedi.

NÜKLEER TEHDİT ARTIKÇA ARTIKTAN

Holz, özellikle Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkelerin nükleer programlar geliştirmek için işbirliği yapmalarından endişe duyduklarını ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta nükleer silah kullanmaktan bahsetmesini "korkutucu" olarak değerlendirdi.

KIYAMET SAATİ’NİN AMACI

1947 yılında, ABD'nin Japonya'ya atom bombası kullanmasından sadece iki yıl sonra, Chicago Üniversitesi'ndeki atom bilimcileri tarafından sembolik olarak oluşturulan Kıyamet Saati, insanlığın nükleer teknoloji ve diğer tehditlerle yok olma tehlikesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.