Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 işçi alacak

Resmi Gazete’de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlanlara Başvurular Türkiye iş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.” Denildi.
ilanlar, Türkiye iş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.
Şöyle denildi:
Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye iş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye iş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.
Açıklama 3- Türkiye iş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
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