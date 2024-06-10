Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alacak. Başvuru şartları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alacak. Başvuru şartları belli oldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde yapacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, alım; 7 kılavuz kaptan, 2 tahlisiyeci-şoför ve 2 büro personeli pozisyonları için gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvurularını 14 Haziran tarihine kadar Türkiye İş Kurumu'nun çevrimiçi platformu üzerinden veya doğrudan hizmet merkezlerine giderek tamamlayabilirler.

Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenen nihai aday listeleri sonrasında, sözlü sınav ve mülakatın yeri, zamanı ve tarihi ilan edilecek.

Seçilen asıl ve yedek adayların listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylara bu listeler hakkında ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacak.

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