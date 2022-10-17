Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ilanlar, Türkiye iş Kurumlunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.” Denildi.
Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye iş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye iş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.
Açıklama 3- Türkiye iş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.