Kıyı ormanları turizm yatırımlarına açılıyor! Tartışma koparacak karar Resmi Gazate'de

Yayımlanan düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tasarruf hakkı tanınan orman alanlarının, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bölümleri de tahsis kapsamına alınabilecek. Bu alanlar, turizm yatırımlarına açılabilecek şekilde kullanılabilecek.

KAMUYA AÇIKLIK ŞARTI GETİRİLDİ

Resmî Gazete’de yer alan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik"in 12. maddesine yeni bir fıkra eklendi. Bu fıkra ile kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan orman alanlarının, "kamu kullanımına açık olmak şartıyla" kullanma izni verilerek tahsis edilebileceği belirtildi.

YENİ HÜKÜM METNİ YÖNETMELİĞE EKLENDİ

Yönetmeliğe eklenen yeni hüküm şu şekilde ifade edildi:

“Bakanlığa tasarruf hakkı verilen orman alanlarından kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar, kamu kullanımına açık olmak şartıyla, kullanma izni verilmek suretiyle tahsis sınırları içerisine dahil edilebilir.”