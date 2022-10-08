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Kıyıdan izlerken herkesin hayallere daldığı lüks yatlardaki iğrençlikler ifşa oldu

Lüks yatlarda yaşanan taciz, tecavüz ve mobbing gibi iğrençlikler tek tek ifşa oldu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 10:13
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Kıyıdan izlerken herkesin hayallere daldığı lüks yatlardaki iğrençlikler ifşa oldu. Gözlerden uzak olunca gizli kalır sandılar ama kalmadı

Kıyıdan izlerken herkesin hayallere daldığı lüks yatlardaki iğrençlikler ifşa oldu
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Uzaktan izlerken hayallere daldığımız lüks yatlarda yaşanan taciz, tecavüz ve mobbing iğrençlikleri, Deniz İşçileri Platformu'nun çıkardığı MayDay dergisiyle ortaya çıktı. Dergi 3. sayısında, balıkçı barınaklarında, gemilerde, tersanelerde, gemi söküm alanlarında, lüks yatlarda çalışan işçilerin sorunlarına değindi.

‘Yatta cinsiyetçilik ve sömürü’ ile ‘Kapitalizmin vahşet rotaları’ başlıkları, dergide dosya olarak hazırlanırken; şirketlerin doğaya saygı duymadığı ve yapılan ‘çevreci denizcilik’ reklamlarının gerçeği yansıtmadığına da değinildi.

YATLARDA ÇALIŞMAK İŞKENCE GİBİ

MayDay’de yatlarda çalışan kadın işçilerin çalışma yüklerine ve uğradıkları şiddete geniş yer verildi. Yat çalışanı kadınlar deneyimlerini aktardı. Sabahın erken saatlerinde henüz gün doğmadan hazırlıklara başlayan yat çalışanları aynı zamanda sözlü şiddete de uğruyor. Buna göre bir kadın çalışan sabah 06.00’da kalkıp çalışmaya başladığını ve geç kalkan yat sahiplerinin de “Sen köylü müsün” şeklinde dışlayıcı söylemlerine maruz kaldığını belirtti. 25 gün süren turda günde en fazla 4-5 saat uyuyabildiğini aktaran bir yat çalışanı ise yorgunluktan geminin kıç tarafından denize düştüğünü ve ölüm tehlikesi atlattığını belirtti. 

Dergide Fransa merkezli Profesyonel Yatçılık Derneği’nin (PYA) kadın çalışanlarla yaptığı çalışmaya da yer verildi. 870 kadın gemi çalışanıyla yapılan çalışmada cinsel taciz istatistikleri oldukça dikkat çekici.

TECAVÜZ ÖRTBAS EDİLİYOR

Buna göre kadınların yüzde 38’i çalışırken istenmeyen fiziksel temaslara maruz kalıyor. Kadınların yüzde 49’u bu temasların mürettebattan geldiğini belirtirken yüzde 13’ü misafirden ve yüzde 38’i ise her ikisinden de geldiğini belirtiyor. Çalışırken istenmeyen bir cinsel yorum alan kadın çalışanların sayısı ise yüzde 50. Ayrıca kadın çalışanlardan bazıları tecavüze uğradığını ve faillerin cezalandırılmadığını, korunduğunu belirtti. 

GEMİLERİN SİGORTASI VAR İŞÇİLERİN YOK

Denizlerin tehlikeli olduğu hatırlatılan dergide, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan sonra can güvenliğinin iyice azaldığüına dikkat çekildi. Gemilerin sigortalı olduğu aktarılırken denizcilerin kendi sigortalarını kendileri ödemek zorunda kaldıkları belirtildi. 

DENİZ TAŞIMACILIĞI VE ÇEVRE

Dünyanın yüzde 70’inin denizlerle kaplı olduğu hatırlatılan dergide deniz taşımacılığının da dünya ticareti açısından önemli olduğu vurgulandı. En kısa sürede, en çok yükün taşınmasının hedeflendiği deniz taşımacılığında çevre için de ciddi sorunlar oluşuyor. Tankerler, petrol sızıntıları, atıklar ve pek çok nedenle denizler kirleniyor. Doğayı korumayı hedefleyen sözleşmeler ise yetersiz. Dergide batılı ülkelerin sadece kendilerini korumaya çalıştıkları aktarıldı.

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Fakir vatandaş
8.10.2022 10:45
Dunyayi zenginler kirletir fatura fakire kesilir fakirlet sabretsin  
 
Abbas
8.10.2022 10:23
Bütün bunların sebebi, bu bataklığı yaratan bizi yönetenler  
 
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