Kıyıya yakın avlanan 2 balıkçı teknesi için 232 bin TL ceza

Bartın'da Sahil Güvenlik ekipleri kıyıya yakın yerde balık avlayan 2 tekne için toplam 231 bin 860 TL para cezası kesti.

KAYNAK: İHA
Kıyıya yakın avlanan 2 balıkçı teknesi için 232 bin TL ceza

Sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak, balık neslini sonraki nesillerimize aktarmak, her bir balığa üreme şansının verilmesi ve balık stokunun azalmaması temelinde her türlü ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini denetimlerine devam eden Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptığı kontrollerde 2 farklı balık avlama teknesinin yasak yerde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit etti. Yasal sınırlara göre kıyıdan en az 2 mil uzakta avlanma yapması gereken teknelerin, kıyıdan 0,59 mil mesafede avlandığını belirleyen ekipler, teknelerin sahiplerine toplamda 231 bin 860 TL idari para cezası uyguladı.

aw074044-03.jpg

Yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadelede vatandaşlarımızın ihbarlarının önemli katkıları bulunduğunu hatırlatan sahil güvenlik ekipleri ise sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak, balık neslini sonraki nesillere aktarmak için özellikle boy, dönem, yer ve ağ yasaklarına mutlaka uyulması gerektiğini belirterek tüm balıkçıları uyardı.

aw074044-01.jpg

Öne Çıkanlar
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
Zehir tacirinin evinde ve aracında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi Gündem
Zehir tacirinin evinde ve aracında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Bolu’da zincirleme kaza: 5’i çocuk 9 yaralı Gündem
Bolu’da zincirleme kaza: 5’i çocuk 9 yaralı
Tuzlaspor'dan bilet açıklaması. 'Fahiş fiyat' iddialarına yanıt geldi Spor
Tuzlaspor'dan bilet açıklaması. 'Fahiş fiyat' iddialarına yanıt geldi
Kayıp fabrikatörün cinayetinde katil en yakınından çıktı. Cesedi ortadan kaybetmek için 5 adam tutmuş Yaşam
Kayıp fabrikatörün cinayetinde katil en yakınından çıktı. Cesedi ortadan kaybetmek için 5 adam tutmuş
İnternet sitesi kapatılabilir. RTÜK'ten DW Türkçe'ye 72 saat mühlet Gündem
İnternet sitesi kapatılabilir. RTÜK'ten DW Türkçe'ye 72 saat mühlet
Mardin'de uyuşturucuya 11 tutuklama Yaşam
Mardin'de uyuşturucuya 11 tutuklama
Refüje çarpan otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı: 4 yaralı Gündem
Refüje çarpan otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı: 4 yaralı