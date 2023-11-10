Kıyıya yakın avlanan 2 balıkçı teknesi için 232 bin TL ceza

Sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak, balık neslini sonraki nesillerimize aktarmak, her bir balığa üreme şansının verilmesi ve balık stokunun azalmaması temelinde her türlü ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini denetimlerine devam eden Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptığı kontrollerde 2 farklı balık avlama teknesinin yasak yerde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit etti. Yasal sınırlara göre kıyıdan en az 2 mil uzakta avlanma yapması gereken teknelerin, kıyıdan 0,59 mil mesafede avlandığını belirleyen ekipler, teknelerin sahiplerine toplamda 231 bin 860 TL idari para cezası uyguladı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadelede vatandaşlarımızın ihbarlarının önemli katkıları bulunduğunu hatırlatan sahil güvenlik ekipleri ise sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak, balık neslini sonraki nesillere aktarmak için özellikle boy, dönem, yer ve ağ yasaklarına mutlaka uyulması gerektiğini belirterek tüm balıkçıları uyardı.