'Kız arkadaşım sığınma evinde' dedi köprüden atlamak istedi

Kaynak: İHA
'Kız arkadaşım sığınma evinde' dedi köprüden atlamak istedi

Bartın'da bir genç, kız arkadaşının kadın sığınma evine alındığını söyleyerek köprüden atlamak istedi.

Uzun süre ikna edilmeye çalışılan genç, polisin çabası ile korkuluklardan indirildi.
Aktarılan bilgilere göre Bartın'da 26 yaşındaki Z.T. isimli şahıs, tarihi köprünün demir korkuluklarının üzerine çıktı. Kız arkadaşının kadın sığınma evine alındığını belirten şahıs, arkadaşının yanına çağrılmaması halinde ırmağa atlayacağını söyledi. Polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmek için çalıştı.

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Gencin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, şahsı demir korkuluklardan indirmeyi başardı. Sağlık raporu için hastaneye götürülen şahsın, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine alınacağı öğrenildi.

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